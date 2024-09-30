Управление образования отрицает избиение учеников за русский язык в Джизаке

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В управлении дошкольного и школьного образования Джизакской области Узбекистана опровергли сообщения об избиении учеников в школе в № 1 Джизаке за русский язык.

"По предварительной информации, инцидент произошел из-за личного конфликта между учащимися и не связан с вопросом языковой принадлежности", – говорится в телеграм-канале управления.

В управлении отметили, что сотрудники правоохранительных органов и учителя провели с участниками конфликта профилактическую беседу. Итоги разбирательства будут сообщены позже.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школе в Джизаке ученики седьмого класса якобы регулярно избивают русскоязычных школьников, не знающих узбекского языка, а также побили ребенка с инвалидностью из России.

По факту произошедшего детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова инициировала проверку. При этом она подчеркнула, что никаких жалоб не получала.

На прошлой неделе в одной из школ Ташкента случился схожий инцидент с русскоязычным школьником. Шестиклассник попросил учителя Озоду Равшанову вести урок на русском, на что она взяла школьника за ухо, вытащила со стула и ударила по лицу.

После произошедшего российский МИД призвал Узбекистан дать правовую оценку жестокому обращению с ребенком.

Кроме того, позже педагог устроила конфликт с другим учителем и сотрудниками полиции. В итоге ее приговорили к неделе административного ареста и штрафу.

Суд признал Равшанову виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". При этом с учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" ей назначили более строгое административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин).