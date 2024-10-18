Полиция в Мурманске проверяет информацию об избиении ребенка кондуктором

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Правоохранительные органы Мурманска проводят проверку после поступления заявления от матери ребенка, в котором сказано, что ее сына ударил кондуктор троллейбуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД, передает РИА Новости.

Женщина обратилась в полицию 15 октября. По данным ведомства, в ее заявлении указано, что во время движения в одном из троллейбусов ребенок получил телесные повреждения из-за кондуктора. После произошедшего женщина с ребенком обратились в медучреждение, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах несовершеннолетний получил травму и причастен ли к этому кондуктор.

Также проверку начали сотрудники регионального СУ СК РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что ребенку 11 лет.

В пресс-службе АО "Электротранспорт" сообщили агентству, что кондуктор уже отстранен от работы, а организация проводит внутреннюю проверку. Кроме того, видео, которое было снято в салоне, было передано в полицию.

Ранее красноярские следователи начали проверку после того, как кондуктор высадила из автобуса 11-летнего мальчика, не оплатившего проезд. После школы мальчик сел в автобус № 52 на остановке "Тарная база", но на его транспортной карте не хватило 10 рублей для оплаты проезда. Кондуктор высадила ребенка, в результате он шел домой пешком на расстоянии пяти остановок при температуре ниже 20 градусов.

