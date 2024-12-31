На Кубани спасли почти 1,7 тыс пострадавших от мазута птиц

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Почти 1,7 тысячи птиц, попавших в мазут в результате разлива нефтепродуктов в Черном море, удалось спасти, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона.

"Из них 1300 передали в центры реабилитации животных в несколько регионов России", – говорится в сообщении.

В оперштабе также подчеркнули, что на данный момент полностью налажена система спасения птиц. Так, сейчас работают центр поиска и отлова пострадавших пернатых, центр, где их моют и оказывают первую помощь, а также пункт, где за уже спасенными птицами наблюдают до отправки в центры реабилитации.

Побережье Краснодарского края оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

К устранению последствий катастрофы приступили утром 17 декабря. Краснодарский край планирует выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию разлива мазута в Анапе.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что выброшенные на побережье нефтепродукты уберут до 1 февраля. При этом максимальный срок по устранению последствий ЧП установлен до 1 марта.