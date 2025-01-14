СК возбудил уголовное дело после появления видео с насилием над ребенком в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в Сети видеоролика с издевательством двух подростков над ребенком в столице. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Москве.

До этого в телеграм-каналах распространился ролик с участием двух подростков. На кадрах видно, как одна из девушек поставила малыша на кровать, после чего другая ударила его со всей силы ногой по спине. Ребенок заплакал, однако школьница продолжила танцевать на камеру.

Сотрудники СК проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, Бабушкинская межрайонная прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом, передает официальный телеграм-канал столичной прокуратуры.

"Прокурорами установлено, что на видеозаписи запечатлены две школьницы 2011 года рождения, одна из которых 14.11.2024, находясь в квартире жилого дома по 1-й Напрудной улице, ударила ногой малолетнего сына 2022 года рождения сожительницы отца", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ноябре прошлого года прокуроры провели с девушкой профилактическую беседу, она была поставлена на профилактический учет.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, в свою очередь, заявила, что возьмет на контроль инцидент с издевательством двух девушек над ребенком. По словам омбудсмена, она планирует посетить школу подростков, чтобы понять, что побудило девочек к такой жестокости.

Кроме того, Ярославская отметила, что ребенок, над которым издевались подростки, не получил серьезных травм.