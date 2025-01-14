Детский омбудсмен Москвы возьмет на контроль случай издевательства школьниц над ребенком

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская возьмет на контроль инцидент с издевательством двух девушек над ребенком. Об этом омбудсмен сообщила РИА Новости.

До этого в телеграм-каналах распространился ролик с участием двух подростков. На видео видно, как одна из девушек поставила малыша на кровать, после чего другая ударила его со всей силы ногой по спине. Ребенок заплакал, однако школьница продолжила танцевать на камеру.

"Конечно, буду брать на контроль с выездом в школу и пониманием, что побудило девочек к такой жестокости", – отметила Ярославская.

Она также рассказала, что ребенок, над которым издевались подростки, не получил серьезных травм.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Сети распространилось видео с издевательством над ребенком в Перми. На кадрах видно, как мальчики в 20-градусный мороз пинками подгоняют сверстника, стоящего в нижнем белье.