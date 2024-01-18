Бастрыкин поручил возбудить дело после видео с издевательством над ребенком в Перми

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространившегося в Сети видеоролика с издевательством над ребенком в Перми. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Сети распространился ролик, на котором мальчика в одном нижнем белье пинками подгоняют сверстники в 20-градусный мороз. Пользователи соцсетей опознали место происшествия, заявив, что все случилось на улице Камской.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по данному факту организована доследственная проверка", – говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки и возбуждения уголовного дела Бастрыкин ожидает от руководителя регионального главка СК РФ Дениса Головкина доклад.

До этого в Москве возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Его обнаружили с травмами в квартире на юго-востоке города. По подозрению в совершению преступления задержали мать пострадавшего.

