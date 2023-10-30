Обвиняемую в избиении своего ребенка женщину арестовали в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры избрал в отношении 31-летней женщины, которая обвиняется в избиении своего ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Отмечается, что задержанной предъявили обвинение по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего лица"). Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Восьмимесячного ребенка нашли в квартире на Нижегородской улице с множественными телесными повреждениями. Ранее женщину лишили родительских прав в отношении двух других детей.

До этого в квартире дома на Таганрогской улице обнаружили тело грудного ребенка с признаками удушения. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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