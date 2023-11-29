Суд в Ивановской области рассмотрит дело об истязании детей в лагере

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В Вичугский городской суд Ивановской области поступило дело о незаконном лишении свободы и истязании детей в лагере в 2018 году, сообщает РИА Новости.

В преступлении обвиняют директора детского лагеря "Радуга". В настоящее время решается вопрос о назначении уголовного дела к рассмотрению.

По данным следствия, с июля по август 2018 года на тот момент 57-летняя женщина поместила в специальную комнату-карцер восьмерых несовершеннолетних, которые прибыли в лагерь по путевкам из детского дома Архангельской области.

Кроме того, она систематически наносила побои семерым воспитанникам лагеря, а также совершала в отношении них иные насильственные действия.

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