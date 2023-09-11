Женщина оторвала палец ребенку при выходе из туалета в ТЦ Санкт-Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге 4-летнему мальчику женщина оторвала палец после похода в общественный туалет в торговом центре. Об этом сообщил портал 78.ru.

Инцидент случился вечером 10 сентября, когда в полицию позвонил отец пострадавшего и заявил, что женщина в магазине OBI на Пулковском шоссе в Московском районе "ампутировала" дверью палец его ребенка.

По словам мужчины, он отправился за обоями вместе с сыном. Внезапно ребенок захотел в туалет, и сотрудник магазина сообщил, что для детей есть отдельная комната. Тогда работник дал ключ отцу от кабинки. Когда мальчик уже собирался идти обратно, то выходившая из помещения женщина хлопнула дверью.

Мужчина сразу же вызвал скорую, которая привезла мальчика в состоянии средней тяжести в Педиатрический университет. Сейчас пострадавший постепенно приходит в норму. Врачи смогли пришить палец ребенку, однако вероятность того, что ткань приживется, 50 на 50.

Отец мальчика сообщил, что намерен написать заявление в полицию на женщину.

Ранее жительница Москвы избила своих детей на приеме у педиатра в столичной поликлинике. По данным источника, 41-летняя многодетная мать пришла на прием к врачу с тремя детьми – 5-летним и 8-летним сыновьями и 7-летней дочерью. Во время осмотра женщина бросала детей на пол, била по рукам и ногам и кричала на них.