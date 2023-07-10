Москвичка избила троих детей на приеме у педиатра

Фото: портал мэра и правительства Москва/Максим Мишин

Жительница Москвы избила своих детей на приеме у педиатра в столичной поликлинике, сообщает Life.ru.

По данным журналистов, 41-летняя многодетная мать пришла на прием к врачу с тремя детьми – 5-летним и 8-летним сыновьями и 7-летней дочерью. Во время осмотра женщина бросала детей на пол, била по рукам и ногам и кричала на них, отметили в издании.

Врачи попросили мать успокоиться, но она в ответ начала оскорблять их. Как уточнили в СМИ, в результате осмотра детей медики обнаружили множественные застойные ссадины, ушибы и гематомы. Мать детей не смогла объяснить, откуда появились травмы.

Журналисты также сообщают, что в семье растет 14-летняя дочь.

Позже в следственном управлении Следственного комитета Москвы сообщили о проверке информации о "потенциально опасной ситуации в семье, где воспитываются несовершеннолетние дети". Уточняется, что следователи запросили соответствующие материалы у органов опеки.

Ранее во время съемок "Мужское/Женское" девочка, говоря на камеру, показала жест помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз. При этом девочка в этот момент говорила, что любит свою маму и улыбалась. Сюжет рассказывал о борьбе матери девочки и ее отчима за права опеки над ребенком.

Отчим девочки Карен Тунян заявил, что мать избивала ребенка и оказывала на него психологическое воздействие. Он добавил, что разбирательства из-за опеки над детьми идут уже два года.

После выхода программы в эфир прокуратура начала проверку.

