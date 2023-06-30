СПЧ обратится к детскому омбудсмену Москвы после подачи девочкой сигнала SOS в эфире

Фото: Следственный комитет РФ

Совет по правам человека РФ обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской для выяснения обстоятельств случая с девочкой, которая показала международный сигнал о помощи в эфире программы "Мужское/Женское" на Первом канале. Об этом сообщил член СПЧ Александр Брод.

"Случай нерядовой. На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подает международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные", – передает его слова РИА Новости.

Брод добавил, что обратит внимание детского омбудсмена на произошедшее, так как есть необходимость в выяснении всех обстоятельств.

Зампредседателя СПЧ Ирина Киркора согласилась со своим коллегой, добавив, что жест девочки стал поводом обратить тактичное, но настойчивое внимание на семью.

"Самое важное – выяснить истинную ситуацию в семье и действия, которые привели к запросу помощи ребенком", – подчеркнула она.

Киркора отметила, что жест мог стать как манипуляцией, так и просьбой помочь, причем проблема в семье может быть действительно серьезной вплоть до того, что понадобится помощь государства.

Отчим девочки Карен Тунян заявил, что мать избивала ребенка и оказывала на него психологическое воздействие. Он добавил, что разбирательства из-за опеки над детьми идут уже два года. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Дети живут не в самых благополучных условиях. Детей настраивают против их отцов. Есть мнение, что мать ребенка невменяемая. Я вам больше скажу, есть документы уполномоченного по правам ребенка, в котором есть мнение врача психиатра о ее психическом здоровье", – отметил мужчина.

Он предположил, что перед съемками программы мать могла настроить детей так, что девочка начала говорить о своей любви к маме, хотя, по его словам, все дети в доме живут с постоянным ощущением страха.

"Я, наверное, могу отметить года два, как уже мы прям с матерью воюем (по поводу опеки над детьми. – Прим. ред.). Просто я вам прямо скажу: на местах там полное беззаконие и я ни до кого там не мог достучаться. Поход на передачу был жестом отчаяния", – объяснил Тунян.

После выхода программы в эфир прокуратура начала проводить проверку, резюмировал он.

Ранее в Сети появился выпуск программы "Мужское/Женское", которая выходит на Первом канале. Согласно сюжету, Тунян и его бывшая жена борются за опеку над младшей дочерью, которой четыре года.

Во время съемок старшая сестра девочки, говоря на камеру, показала жест помощи: она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз. При этом девочка в этот момент говорила, что любит свою маму и улыбалась.

В мае в социальных сетях распространилась информация, что в детскую больницу Ингушетии была доставлена четырехлетняя девочка со следами истязания, а также ее пятилетняя сестра и двухлетний брат, но без признаков побоев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, отмечалось, что девочка была избита мамой и бабушкой. Следователи осмотрели место проживания, а также были назначены необходимые судебные экспертизы.



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