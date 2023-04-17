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14:32

Происшествия

Жительница Краснодара избила дочь из-за неопрятного вида

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Сети распространился ролик с камеры видеонаблюдения жилого дома в Краснодаре, на котором мать хватает дочь за рюкзак, ударяя ее о зеркало. Как сообщает телеканал "360", женщину не устроил внешний вид школьницы.

Инцидент произошел в понедельник около 9 часов утра. Войдя в кабину лифта, между матерью и дочерью вспыхнул конфликт. Жительницу Краснодара не устроил неопрятный вид ребенка. Мать стала придушивать, жестоко хватать за волосы и оскорблять девочку: "Смотри на себя в зеркало!", "Какая ты у нас опрятная, тварина!"

СК РФ по Краснодарскому краю уже организовал проверку по факту применения насилия в отношении подростка. В рамках разбирательства будут осмотрены социально-бытовые условия семьи. Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко сообщил, что законное процессуальное решение будет принято с учетом наличия либо отсутствия телесных повреждений у ребенка.

Ранее сообщалось, что преподаватель московской школы избил ученика. Восьмиклассник нарушал дисциплину на уроке и не реагировал на замечания учителя. Педагог не сдержался и силой выгнал подопечного из кабинета.

Директор школы № 2031 заявил о расторжении договора с учителем из-за применения им физической силы. Он добавил, что администрация школы проводит служебное расследование и устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.

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