Мать устроившей поножовщину в школе в Химках обвинила в случившемся учителей

Фото: телеграм-канал ''Воробьёв LIVE''

Мать пятиклассницы, которая напала с ножом на сверстницу в туалете школы Химок, впервые дала интервью. В инциденте она обвинила "некомпетентного школьного психолога" и учителей. Об этом сообщает Life.ru.

"Не смогли два подростка решить конфликт какой-то. Никого из взрослых не оказалось в тот момент для того, чтобы решить это. А мама с папой – мы не знаем, как они между собой общаются в школе, что там происходит. Вот у нас психолог в школе. Она что, психолог? Она вообще просто некомпетентна ни в чем!" – отметила женщина.

Она добавила, что сейчас психологическое самочувствие ее дочери находится на гораздо лучшем уровне. Девочка восстанавливается после "пережитого стресса", сказала собеседница издания. По словам женщины, семья пятиклассницы переживает за здоровье пострадавшей и готова оплатить лечение. Однако она уточнила, что родители потерпевшей не желают идти на контакт.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова отметила улучшение состояния пострадавшей. Она уточнила, что девочке постепенно начали снимать швы. Пресс-служба Минздрава Подмосковья рассказала, что состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

"Московский патруль": мать изрезавшей в Химках одноклассницу потребовала 15 млн рублей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!