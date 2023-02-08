Психолог назвала возможную причину поножовщины в школе в Химках

Фото: mosobl.sledcom.ru

У девочки, которая напала с ножом на свою одноклассницу в Химках, мог сработать триггер на фоне замкнутости. Такое предположение выдвинула семейный психотерапевт и психолог Наталья Наумова в беседе с изданием "ФедералПресс".

По мнению эксперта, агрессию у школьницы могли вызвать двусмысленный взгляд или неудачная шутка. Психолог добавила, что такое бывает у замкнутых людей, которые долго держали в себе негативные чувства.

"Я прочитала, что девочка, которая нанесла удары, была тихоней, значит, она замкнулась какое-то время назад и вынашивала мысль. Она могла обижаться, думать об этом, не сообщать о чувствах и копить их", – отметила Наумова.

Специалист уточнила, что тихони могут быть опасными, поэтому родителям и учителям нужно обращать внимание на таких детей. По ее словам, если ребенок проводит время на переменах в одиночку, пока другие веселятся, это явно указывает на то, что ему необходима психологическая помощь.

Наумова добавила, что тихони очень мнительны, они могут подумать, что про них что-то говорят, если рядом дети что-то обсуждают между собой. Эксперт указала, что в этом случае ребенок может повести себя неожиданным образом.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.



"Московский патруль": в Химках пятиклассница ранила ножом одноклассницу

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