Детский омбудсмен заявила, что пострадавшая в Химках школьница получила около 100 ранений

Фото: телеграм-канал Baza

Пострадавшая в результате поножовщины в школе в Химках получила около 100 колото-резаных ран. Об этом в своем телеграм-канале написала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Она рассказала, что была в больнице у пострадавшей школьницы. По ее словам, девочка поступила в очень тяжелом состоянии, она потеряла много крови.

Мишонова добавила, что в настоящее время пострадавшей зашили все раны, ее давление стабилизировалось.

"В операционной она провела три часа. Сейчас в реанимации. Очень надеемся, что детский организм справится", – добавила омбудсмен.

Она также рассказала, что общалась с родителями девочки, которые постоянно находятся в медучреждении. По словам Мишоновой, у них шоковое состояние.

Омбудсмен пообещала оказать любую поддержку пострадавшей, помочь ей "встать на ноги и восстановиться".

11-летнюю девочку госпитализировали с ножевыми ранениями из химкинской школы 7 февраля. По данным регионального управления МВД, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла оппонентке ножевые ранения.

В прокуратуре рассказали, что происшествие случилось на перемене около 11:00. По данным ведомства, нож школьница принесла из дома. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.



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