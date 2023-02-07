Симпатия к мальчику могла стать причиной поножовщины между школьницами в Химках

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Ученики лицея № 10 в Химках рассказали, что могло стать причиной конфликта между пятиклассницами, в результате которого одна из девочек оказалась в больнице с ножевыми ранениями. Об этом пишет издание "Подъем".

"Само событие произошло около 10:40. Была версия, что они не поделили молодого человека. Нам завуалированно об этом сообщили", – рассказали школьники.

Также известно, что девочки раньше были лучшими подругами, ходили друг к другу в гости. Однако в третьем классе между ними произошел разлад, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Из-за мальчика. Им нравился один и тот же мальчик, включился режим соревновательности. Сначала просто не разговаривали друг с другом. Потом иногда могли сцепиться по пустяшному поводу. Но никто не ожидал, что может дойти до такого", – рассказал источник издания.

Одна из мам одноклассников пострадавшей школьницы подтвердила, что причиной ссоры могла стать симпатия к мальчику. Однако женщина призвала дождаться официальной версии.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрошены родители и свидетели. По информации СМИ, нападавшая девочка находится в прострации, позднее она пройдет медосвидетельствование и осмотр у психиатра.

В образовательном учреждении отменили занятия.

О госпитализации школьницы в Химках с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей в туалете стало известно во вторник, 7 февраля. В прокуратуре отметили, что ссора произошла между пятиклассницами во время перемены.

Следователи завели уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.

Позднее в подмосковном Минздраве рассказали, что состояние пострадавшей пятиклассницы крайне тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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