Стало известно о состоянии госпитализированной после поножовщины в Химках школьницы

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пятиклассницы, которая госпитализирована с ножевыми ранениями после конфликта в школе в Химках.

"На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме", – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что школьница в Химках попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей. В прокуратуре отметили, что ссора произошла между пятиклассницами во время перемены. Они начали выяснять отношения около 11:00 в школьном туалете. Одна из девочек нанесла другой колото-резаные ранения ножом, который она принесла из дома.

Следователи завели уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.

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