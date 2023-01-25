Подросток забил мать молотком в Волгограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подростка из Волгограда подозревают в жестоком убийстве матери. По информации следствия, он забил женщину молотком. О происшествии сообщается на официальном сайте следственного управления СК РФ по области.

"25 января в утреннее время 15-летний подросток, взяв молоток, нанес спящей матери около 10 ударов в область головы. После этого несовершеннолетний взял нож, которым нанес один удар в область шеи женщины", – отмечается в материале.

Затем он сам позвонил в правоохранительные органы, однако сообщил, что мать нашел уже мертвой.

Полиция задержала подростка. Против него завели уголовное дело об убийстве.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и ранении сестры. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома на улице Витебской.

По данным следствия, утром 23 января мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре. У нападавшего было расстройство психики. Ему должны назначить экспертизу.

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