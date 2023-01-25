Женщина избила чужого ребенка в лифте в Нижнем Новгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция разыскивает женщину, напавшую на ребенка в лифте многоэтажного дома в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости.

Ранее об инциденте сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. По Сети начало распространяться видео с камеры наблюдения в лифте, где женщина внезапно набросилась на вошедшего ребенка, стала кричать на него, дергать за капюшон и бить по лицу. После этого она вышвырнула его в открывшиеся двери.

Позже в полицию с заявлением обратилась мать ребенка. Она сообщила, что неизвестная в лифте ударила ее сына. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства и личность женщины, применившей силу к несовершеннолетнему. Также организована доследственная проверка.

Ранее саратовская полиция начала проверку записи с камер видеонаблюдения, на которой посетительница продуктового магазина плюнула в ребенка, а затем вступила в драку с сопровождающей его женщиной. Также в объектив установленной при выходе из магазина камеры попал момент, когда злоумышленница со всей силы толкает другую женщину. В результате пострадавшая падает на землю.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!