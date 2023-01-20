МВД в Саратове проверяет видео, где посетительница магазина плюнула в ребенка

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Саратовская полиция проверяет запись с камер видеонаблюдения, на которой посетительница магазина плюнула в ребенка, а затем вступила в драку с сопровождающей его женщиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, как посетительница продуктового магазина проходит мимо девочки и плюет ей в голову. Это замечает стоящая рядом с ребенком женщина. Она догоняет обидчицу, стягивает с нее шапку и ведет обратно к девочке. После этого между женщинами начинается драка.

Также в объектив уставленной при выходе из магазина камеры попал момент, когда злоумышленница со всей силы толкает другую женщину. В результате пострадавшая падает на землю.

По информации представителя саратовского УМВД, конфликт произошел в магазине "Пятерочка", расположенном по адресу улица Тульская, дом 49. Проверка проводится по факту публикации.

Внучка пострадавшей при падении женщины Алина Марченко рассказала "Газете.ру", что ее бабушка не получила серьезных травм.

"Повезло, что только синяками отделалась. Колено болит немного, но в целом нормально", – уточнила она.

Также она сообщила, что пострадавшая планирует повторно написать на злоумышленницу заявление в полицию. По ее словам, в день инцидента его не приняли, заявив, что 19 января – праздничный день.

Кроме того, Марченко уточнила, что толкнувшая ее бабушку женщина в настоящее время находится в психбольнице.

Ранее сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. Затем она заметила съемку и бросилась на женщин, в результате ее действий пострадал ребенок.

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