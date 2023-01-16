Напавшего с ножом на прохожих в Париже поместили под стражу

Фото: Christophe Petit Tesson/EPA/ТАСС

Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских на Северном вокзале Парижа, поместили под стражу до суда. Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает агентство AFP со ссылкой на прокурора столицы Франции Лора Беккюо.

По информации СМИ, задержанный заявил, что является 31-летним гражданином Алжира. Беккюо отметил, что речь может идти о том, кто известен полиции под разными именами. Известно, что в 2019 и 2021 годах он был участником ряда преступлений по факту кражи.

"Предписание покинуть территорию Франции было вынесено ему дважды: в 2020 году и в сентябре 2022 года", – рассказал Беккюо.

О нападении злоумышленника стало известно в среду, 11 января. Отмечалось, что он успел ранить ножом пятерых прохожих и сотрудника пограничной полиции. Однако сильные травмы получил и сам злоумышленник.

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