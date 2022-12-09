Беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу банка в Польше – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка в польском городе Перемышль. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Kresy.pl.

"Женщина, угрожая ножом, требовала деньги. Ее пытались остановить клиенты и сотрудники банка", – рассказала пресс-секретарь главного управления муниципальной полиции Джоанна Голиш.

Видеозапись инцидента распространилась в Сети. На кадрах видно, как женщина удерживает сотрудницу банка за волосы и размахивает ножом. Спустя некоторое время сзади к злоумышленнице подошла пожилая женщина и ударила ее ортопедическим костылем. После этого охранник смог остановить нападавшую.

По информации польских СМИ, беженке около 30 лет. У нее в сумке обнаружили лекарства, свидетельствующие о том, что она проходит психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что полиции Ирландии пришлось привлекать спецназ для поимки украинского беженца с арбалетом. 65-летнего Александра Погожего арестовали в городе Глентис. Ему предъявлено обвинение во владении оружием и краже велосипеда.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!