Беженец пытался снять крест с рождественской елки в Милане

Фото: ТАСС/Massimo Alberico

Перед католическим Рождеством уроженец Гамбии попытался снять крест в итальянском Милане, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел 22 декабря перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста. 21-летний беженец взобрался на украшенную к празднику елку в центре города, однако полицейские сняли его с дерева.

На вопрос правоохранителей, зачем африканец полез на рождественскую ель, он пальцем указал на крест на ее верхушке и сказал: "Нехорошо!"

Задержанного доставили в полицейский участок, где стал решаться вопрос о его репатриации, однако выяснилось, что у него есть постоянный вид на жительство в Италии, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи.

Когда же злоумышленника решили перевезти из Милана в Остуни, где он должен проживать, тот начал проявлять агрессию. В результате его временно поместили в психиатрическую лечебницу.