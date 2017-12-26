Беженец пытался снять крест с рождественской елки в Милане

26 декабря, 09:27
Фото: ТАСС/Massimo Alberico
Перед католическим Рождеством уроженец Гамбии попытался снять крест в итальянском Милане, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Инцидент произошел 22 декабря перед Центральным вокзалом Милана на площади Дука д'Аоста. 21-летний беженец взобрался на украшенную к празднику елку в центре города, однако полицейские сняли его с дерева.
На вопрос правоохранителей, зачем африканец полез на рождественскую ель, он пальцем указал на крест на ее верхушке и сказал: "Нехорошо!"
Задержанного доставили в полицейский участок, где стал решаться вопрос о его репатриации, однако выяснилось, что у него есть постоянный вид на жительство в Италии, выданный отделением комиссии по делам беженцев в провинции Бриндизи.
Когда же злоумышленника решили перевезти из Милана в Остуни, где он должен проживать, тот начал проявлять агрессию. В результате его временно поместили в психиатрическую лечебницу.
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