Подозреваемого в убийстве матери и ранении сестры задержали в Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и ранении сестры. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома на улице Витебской. Об этом столичная прокуратура написала в своем официальном телеграм-канале.

"В квартире жилого дома на улице Витебской обнаружено тело женщины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища", – говорится в публикации.

Дочь убитой 1982 года рождения была доставлена в больницу с ножевыми ранениями.

Полиция задержала на месте происшествия 33-летнего сына пенсионерки. В пресс-службе столичного следственного управления Следственного комитета сообщили, что против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас его допрашивают.

По данным следствия, утром 23 января мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре. Уточняется, что у нападавшего было расстройство психики. Ему должны назначить экспертизу.

Московская прокуратура, в свою очередь, намерена проконтролировать ход расследования.

Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.

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