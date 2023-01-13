Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в столичной квартире

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в одной из столичных квартир жилого дома на улице Советской Армии. Об этом московская прокуратура сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"В квартире жилого дома на улице Советской Армии обнаружено тело женщины 1971 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений шеи и спины", – говорится в публикации.

В подъезде на лестничной клетке правоохранители также нашли следы, которые похожи на кровь.

Прокуратура отметила, что будет проведена проверка по факту обнаружения тела. По ее результатам могут возбудить уголовное дело. Ведомство намерено проконтролировать весь ход расследования данного инцидента.

Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.

Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.

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