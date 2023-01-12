Приятель заколол кием парильщика в московской сауне

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Два друга, которые проводили время в сауне на юго-западе столицы, поссорились, и в ходе конфликта один из приятелей заколол другого бильярдным кием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он заявил, что происшествие случилось вечером 11 января в сауне на Севастопольском проспекте. Сначала приятели поссорились, после начали драться, пока в конечном итоге конфликт не дошел до убийства. Известно, что потерпевший скончался на месте. Полиция задержала подозреваемого.

Отмечается, что злоумышленник не в первый раз нарушает закон. Так, в 2018 году он был приговорен к 1,5 года колонии за секс с подростком от 12 до 14 лет. Однако более точной информации об этом нет.

Правоохранители организовали проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что семилетний ребенок после ножевого ранения попал в реанимацию в Коломне. Вечером 6 января 23-летняя подозреваемая нанесла удар острым предметом в область живота своему сыну. После этого его доставили в больницу.

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