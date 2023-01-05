В Москве убили 34-летнюю радиоведущую из Вологды – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве убили 34-летнюю радиоведущую из Вологды Анну Азовскую, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации издания, журналистка и ее сожитель, который является руководителем одной из вологодских компаний, приехали в столицу на новогодние праздники. Пара проживала в съемной квартире на севере города.

Уточняется, что инцидент произошел 3 января. В ходе конфликта мужчина нанес журналистке около 30 ножевых ранений. Полицию вызвали соседи. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось ломать дверь в квартиру. На месте они обнаружили убитую женщину и ее сожителя.

Во вторник в столичном управлении СК РФ сообщали, что 3 января в квартире на улице Полины Осипенко был найден труп женщины 1988 года рождения. При осмотре тела обнаружили около 30 колото-резаных ран. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего сожителя женщины. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее сообщалось, что в подъезде дома в центре Москвы обнаружили мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Его доставили в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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