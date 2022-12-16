Мужчину с ножевым ранением нашли в подъезде в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Раненого мужчину обнаружили в подъезде дома в Замоскворечье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 15 декабря текущего года в подъезде дома на Космодамианской набережной, на лестничном пролете, обнаружили 33-летнего мужчину с колото-резаным проникающим ранением грудной клетки в области сердца", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он доставлен в больницу, где ему оказывается помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Ранее сообщалось, что блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной. Мужчина находился в розыске с 5 июля, задержали его 14 декабря.

Уточнялось, что он был неоднократно судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.

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