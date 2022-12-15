В Петербурге задержали блогера Малмыгина по подозрению в убийстве возлюбленной

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Блогера Вячеслава Полякова (Малмыгина) задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве 18-летней возлюбленной, сообщает газета "Известия".

Мужчина находился в розыске с 5 июля. Задержан он был 14 декабря. Малмыгин неоднократно судим за вымогательство, умышленное причинение вреда здоровью и вовлечение в занятие проституцией.

Тело девушки с 15 ножевыми ранениями нашла ее мать еще в июле. Выяснилось, что оно пролежало в квартире в Подмосковье три дня. Малмыгин последний, кто видел девушку перед гибелью. Следствие выяснило, что в день убийства пара зашла в подъезд, а через 12 минут блогер вышел один.

Ранее сообщалось об обнаружении тела женщины с огнестрельным ранением в автомобиле на улице Вешняковской. В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан ее бывший супруг.

В ходе допроса обвиняемый рассказал, что заключил брак с женщиной в 2016 году. Супруги поселились в квартире мужчины на улице Вешняковской. Позднее мужчина заподозрил жену в неверности.

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