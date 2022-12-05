В Москве предъявлено обвинение мужчине, застрелившему бывшую жену

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Мужчине, который застрелил бывшую жену в столице, предъявлено обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры города Людмилу Нефедову.

"65-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (часть 1 статья 105 УК РФ) и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему (часть 1 статья 222 УК РФ)", – рассказала Нефедова.

По ее словам, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Нефедова добавила, что расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Москвы.

Ранее столичная прокуратура сообщила об обнаружении тела женщины с огнестрельным ранением, которое находилось в автомобиле на улице Вешняковская. По подозрению в совершении преступления был задержал ее бывший супруг.

В ходе допроса обвиняемый рассказал, что заключил брак с этой женщиной в 2016 году, после чего они стали жить в его квартире на улице Вешняковской. Однако после того, как мужчина переоформил квартиру на другую женщину в семье начались проблемы, он заподозрил жену в неверности.

До этого тело женщины 1945 года рождения обнаружили в одной из квартир на Бескудниковском бульваре. Уточняется, что в полицию обратился местный житель, который пришел проверить квартиру своей матери, но обнаружил ее мертвой.

На востоке Москвы в автомобиле нашли застреленную женщину

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