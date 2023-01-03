Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Полицейские задержали москвича за убийство женщины в Хорошевском районе, сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

"По данным следствия, в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко в Москве обнаружено тело женщины 1988 года рождения", – сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов при осмотре тела женщины обнаружили примерно 30 колото-резаных ран.

На данный момент с мужчиной, подозреваемым в убийстве, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в связи с гибелью мальчика во время пожара в жилом доме на улице 800-летия Москвы. Как уточнили в Следственном комитете, при пожаре также пострадала мать ребенка. Ее с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

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