Дело возбудили из-за гибели ребенка при пожаре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью мальчика во время пожара в жилом доме на улице 800-летия Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

"Тимирязевским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в четверг, 29 декабря. После тушения возгорания в квартире было обнаружено тело мальчика 2006 года рождения. Случившееся взяла на контроль прокуратура.

Как уточнили в Следственном комитете, при пожаре также пострадала мать ребенка. Ее с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего. Среди основных версий возгорания – неосторожное обращение с огнем. Точные выводы можно будет сделать после проведения судебных экспертиз.



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