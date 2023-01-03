Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело месячного ребенка обнаружили в квартире в Строгине. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Умершего ребенка нашли в квартире дома на улице Твардовского.

"Установлено, что на момент происшествия в квартире находились отец месячного ребенка (29 дней), его мать 1992 года рождения, а также бабушка", – отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что бабушка обратилась в правоохранительные органы. А мать погибшего ребенка сбежала из квартиры до прибытия сотрудников полиции. Работу полиции координирует заместитель Хорошевского межрайонного прокурора Кристина Арсеньева.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе причина смерти ребенка. Прокуратура столицы контролирует заведение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте женщины, обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочери на юге Москвы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".

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