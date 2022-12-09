Россиянка месяц прятала в кладовке тело сгнившего заживо грудного сына

Фото: Москва 24 /Антон Великжанин

23-летняя жительница Обнинска месяц хранила в кладовке тело погибшего от болезни сына. Об этом сообщила прокуратура Калужской области на своем официальном сайте.

По данным ведомства, обвиняемая плохо следила за своим малолетним сыном, часто оставляла его без присмотра на длительное время и кормила только один раз в сутки. Молодая мать проигнорировала гниение, которое образовалось на коже ребенка, и не стала обращаться в медицинское учреждение. В результате болезни младенец скончался.

Тогда жительница Обнинска, испугавшись привлечения к ответственности, закутала тело погибшего мальчика в пеленку и поместила его в чемодан, который спрятала в кладовке. Труп обнаружили родственники девушки. Известно, что девушка имеет еще несколько детей, которых ранее отказалась воспитывать.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее 20-летняя жительница Санкт-Петербурга выбросила новорожденного ребенка во двор дома на улице Достоевского. Девушка родила девочку без признаков жизни и выбросила ее во двор. Мать госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

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