Девушка выбросила новорожденную дочь во двор в Петербурге

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Петербурге 20-летняя девушка выбросила новорожденного ребенка во двор дома на улице Достоевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, подозреваемая снимает комнату в коммунальной квартире на пятом этаже. Утром 20 ноября она родила девочку без признаков жизни и, "находясь в шоковом состоянии", выбросила ее во двор. Мать госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

"Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти младенца, выполняется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемая рассказала, что примерно год назад родила мальчика, но отказалась от родительских прав. Ребенка поместили в дом малютки.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 26-летнюю женщину, которая выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже в Москве. Согласно показаниям подозреваемой, 8 ноября она решила убить себя и ребенка, для чего выпила таблетки, открыла окно, перевесилась с дочерью через подоконник и отпустила ее из рук. После этого женщина закрыла окно и открыла газовую конфорку. Ребенок в результате происшествия не выжил.



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