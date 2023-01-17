В Москве задержали мужчину, разыскиваемого за убийство в Смоленской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Транспортные полицейские задержали на Белорусском вокзале мужчину, которого разыскивали за убийство в Смоленской области. Об этом сообщает "МВД Медиа".

По данным полиции, злоумышленник несколько раз ударил своего знакомого топором и нанес ему ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Инцидент произошел в начале этого года на проселочной дороге в Демидовском районе Смоленской области.

Уточняется, что подозреваемый 1985 года прибыл в столицу на пассажирском поезде Минск – Москва. Его передали смоленским оперативникам. Мужчину заключили под стражу. Отмечается, что прежде он уже был судим.

Ранее сообщалось, что в Обнинске задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, чьи расчлененные тела были найдены в канализационном колодце. На причастность к преступлению проверяются 34-летний местный житель и его 17-летняя сожительница.

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