Обвиняемого в убийстве родственницы из-за земельного участка арестовали в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве родственницы из-за земельного участка. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Тело женщины 1971 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено 13 января в одной из столичных квартир жилого дома на улице Советской Армии. Правоохранители зафиксировали не менее 11 ножевых ранений туловища и не менее 4 резаных ран кистей рук.

По факту этого преступления мужчине предъявили обвинение в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый признал свою вину.

По данным прокуратуры, убийство произошло из-за земельного участка в Московской области, который находился в равных долях у потерпевшей и подозреваемого. Оказалось, что подозреваемый является сыном сестры убитой женщины.

Между мужчиной и женщиной возник спор на основании пользования участком. Поэтому женщина в декабре 2022 года обратилась в суд для установления ограничения права пользованием имуществом.

Мужчина решил убить сестру своей матери, 12 января он ее караулил на 16-м этаже дома, предварительно все подготовив для совершения преступления. 13 января мужчина позвонил женщине в дверь, закрыв дверной глазок рукой. После того как она открыла дверь, подозреваемый напал на женщину и стал наносить удары ножом. Затем он скрылся с места происшествия, выбросив одежду.

В отношении 33-летнего подозреваемого суд с учетом позиции Останкинской межрайонной прокуратуры выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 марта. Однако мужчина попросил суд избрать в отношении него домашний арест. Расследование уголовного дела контролирует столичная прокуратура.

Ранее сообщалось, что тела мужчины и женщины нашли в канализационном колодце в Обнинске. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации следователей, тела обнаружили 15 января. Личности скончавшихся, а также обстоятельства происшествия уточняются.

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