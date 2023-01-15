В Калужской области в канализации нашли тела мужчины и женщины

Фото: телеграм-канал "112"

Тела мужчины и женщины нашли в канализационном колодце в Обнинске, сообщает сайт СК РФ по Калужской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По информации следователей, тела обнаружили 15 января. Личности скончавшихся, а также обстоятельства происшествия уточняются.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств совершенного преступления", – говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что два друга, которые проводили время в сауне на юго-западе Москвы, поссорились, и в ходе конфликта один из приятелей заколол другого бильярдным кием. Уточнялось, что потерпевший умер на месте происшествия.

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