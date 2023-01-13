Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывший муж рассказал об убийстве многодетной матери на Урале. Об этом сообщается на сайте "Комсомольской правды".

Александр Белюшин признался в убийстве матери пятерых детей Любови Белюшиной. После допроса мужчина прошел полиграф.

По словам старшего помощника руководителям Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, Белюшин задушил супругу из ревности. После он сам указал место, где спрятал тело женщины.

В издании отметили, что Белюшина считалась пропавшей более 20 дней. В браке со своим мужем она прожила 15 лет, однако в конце августа 2022 года мужчина сильно ударил ее, после чего та попала в больницу. Сестра мужчины рассказала, что он начал ревновать супругу после увиденной любовной переписки.

"Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было", – рассказал Белюшин.

По его словам, женщина часто после работы приходила домой пьяная и заводила скандалы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заявил, что дальнейшее место жительства четырех несовершеннолетних детей жительницы Свердловской области, в убийстве которой подозревают ее бывшего мужа, определят органы опеки и попечительства.

По его словам, в настоящее время дети находятся под присмотром медиков в одной из местных больниц. Мороков пояснил, что в текущей ситуации медучреждение может предоставить им наилучшие условия.

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