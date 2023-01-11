Уполномоченный по правам ребенка рассказал, что ждет детей убитой на Урале женщины

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Дальнейшее место жительства четырех несовершеннолетних детей жительницы Свердловской области, в убийстве которой подозревают ее бывшего мужа, определят органы опеки и попечительства, заявил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, в настоящее время дети находятся под присмотром медиков в одной из местных больниц. Мороков пояснил, что в текущей ситуации медучреждение может предоставить им наилучшие условия.

"Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать. Во-первых, это само известие, что мама погибла. Чтобы детям обеспечивать психологическую безопасность. Будем решать, где лучше это сделать: в учреждении или у кого-то из родственников. Сегодня органы опеки и попечительства детей забрали. Но это их прерогатива", – добавил Мороков.

Женщина, проживавшая в частном доме в селе Коптелове в Свердловской области с четырьмя детьми и бывшим мужем, пропала 22 декабря. Супруги прожили в браке 15 лет и развелись в начале зимы. Вечером 10 января мужчина признался в убийстве бывшей жены и рассказал, где находится тело.

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