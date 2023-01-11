В Иркутске мужчина обезглавил свою возлюбленную, решив, что она инопланетянка, и умер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Житель Иркутска, решив, что его возлюбленная инопланетянка, отрезал ей голову, после чего был госпитализирован и скончался в медучреждении. Об этом РИА Новости сообщил представитель СУСК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел 1 января в Свердловском районе города. Местные СМИ сообщали, что причиной убийства девушки стала случившаяся у 54-летнего мужчины галлюцинация.

"Он позвонил сыну, тот позвонил сестре, потом она позвонила отцу, он ей все рассказал, и она вызвала полицию… Его задержали сразу же, ему стало плохо с сердцем, увезли в больницу", – сообщили в ведомстве.

После мужчина скончался в реанимации.

Ранее в Подмосковье обнаружили отрубленную голову мужчины. На месте также были найдены отрубленные ноги. Об обнаруженных частях человеческого тела сообщил сотрудник железнодорожной станции Кашира.

До этого жительница подмосковной Коломны, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила в ножом в живот собственного ребенка. Семилетнего мальчика госпитализировали для оказания дальнейшей медпомощи. Сообщалось, что по факту случившегося следствие планировало просить суд об аресте женщины.



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