Следствие просит арестовать жителя Москвы, зарезавшего своего соседа

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие просит арестовать жителя Москвы, обвиняемого в убийстве соседа по коммуналке. Об этом сообщается на сайте СК по Москве.

"Следствие ходатайствует перед Басманным районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

24-летнему злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Инцидент произошел в коммунальной квартире на Чистопрудном бульваре в пятницу, 6 января. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес 44-летнему соседу несовместимые с жизнью ножевые ранения.

По словам подозреваемого, ссора произошла на бытовой почве.

Как отметили в ведомстве, в ходе осмотра было изъято орудие преступления, по которому будут назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что после пожара в квартире на улице Дмитрия Ульянова были обнаружены тела троих человек – двух женщин и одного мужчины. Столичная прокуратура сообщила, что у погибших были огнестрельные ранения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве.

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