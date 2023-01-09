Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве в сгоревшей квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах двойного убийства в сгоревшей квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

В воскресенье после пожара в квартире на улице Дмитрия Ульянова были обнаружены тела троих человек – двух женщин и одного мужчины. Позднее столичная прокуратура сообщила, что у погибших были огнестрельные ранения.

Следствие считает, что убийство совершил мужчина 1981 года. По предварительным данным, он застрелил свою 65-летнюю мать и 38-летнюю сестру, а затем облил квартиру воспламеняющейся жидкостью и поджег.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник, у одной из погибших был зафиксирован выстрел в голову, у второй – в тело.

В настоящее время следователи изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают соседей. На месте происшествия были найдены ружье, патроны, гильзы и канистра с бензином. Подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".



Три человека погибли в квартире на юге Москвы, где произошел пожар

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