Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело возбудили после обнаружения трех тел в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

Дело возбудили по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство двух и более лиц").

По данным следствия, мужчина застрелил мать и сестру, которые скончались на месте от полученных ранений. После этого он поджег квартиру и покончил жизнь самоубийством.

"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", – говорится в сообщении.

Столичная прокуратура поставила на контроль расследование дела.

Тела трех человек нашли после пожара в квартире на 14-м этаже в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова. Позже стало известно, что у двух женщин и мужчины обнаружили огнестрельные ранения.



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