Пожар произошел в здании ТЦ "Никольская плаза" в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В здании на Никольской улице в центе Москвы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 02:35 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, улица Никольская, дом 10. <...> Принятыми мерами в 03:06 пожар был локализован", – говорится в сообщении.

По данному адресу расположен торговый центр "Никольская плаза". В МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из складских помещений в семиэтажном административном здании. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. До прибытия пожарных расчетов здание самостоятельно покинули около 150 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщает газета "Известия", возгорание возникло в массажном салоне на первом этаже торгового центра. Там загорелось складское оборудование.

Ранее сообщалось, что порядка 50 человек эвакуировали из торгового центра "Мега Теплый Стан" на Калужском шоссе. Там произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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