Восьмилетний мальчик погиб в колодце в Ульяновске

Фото: ulyanovsk.sledcom.ru

Восьмилетний мальчик погиб в Ульяновске, упав в канализационный колодец, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

Инцидент произошел вечером 5 января в Железнодорожном районе города. По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело.

Также проверку начала прокуратура Железнодорожного района Ульяновска.

Ранее сообщалось, что ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы. При осмотре ребенка специалисты не обнаружили следов телесных повреждений. СК проверял наличие признаков по статье "Убийство".

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