Мужчина зарезал сына в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В одной из квартир жилого дома на улице Большой Черкизовской нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. О происшествии столичная прокуратура рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"На момент происшествия в квартире находился 60-летний отец мужчины, который задержан. Предварительно, между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков", – отмечается в публикации.

Следователи осматривают квартиру. Специалисты нашли кухонный нож в одной из комнат.

Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента. Работу сотрудников полиции координирует заместитель Преображенского межрайонного прокурора Андрей Гостев.

Ранее правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и ранении сестры. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в квартире дома на улице Витебской.

По данным следствия, утром 23 января мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре. У нападавшего было расстройство психики. Ему должны назначить экспертизу.

"Московский патруль": в столице нашли тело женщины с колотыми ранами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!