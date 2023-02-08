Детский омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей в Химках школьницы

Фото: телеграм-канал SHOT

Девочка, получившая несколько десятков ножевых ранений в результате нападения одноклассницы в Химках, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Спрашивают о состоянии Сони. Девочка стабильна. Слава Богу! Будем надеяться и верить", – написала она в своем телеграм-канале.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла оппонентке ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

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