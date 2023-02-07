Адвокат заявил, что устроившей поножовщину в школе в Химках не грозит тюрьма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Адвокат Андрей Гривцов заявил, что девочке из Химок за поножовщину в школе не грозит. тюремное заключение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Девочке не грозит уголовная ответственность, потому что, согласно Уголовному кодексу России, уголовная ответственность наступает с 14 лет", – отметил эксперт.

Однако Гривцов уточнил, что девочка может быть помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и позже поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Эксперт пояснил, что девочку могут поместить в специальный центр только на 30 суток.

Вероятно, родителям девочки, которая устроила поножовщину, не грозит уголовная ответственность, при этом родители потерпевшей могут подать иск о возмещении вреда, подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что школьница 2012 года рождения из Химок попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей.

В прокуратуре отметили, что ссора между пятиклассницами произошла на перемене. Они сначала выясняли отношения в туалете, затем одна из девочек нанесла другой ранения ножом, который она принесла из дома.

Пострадавшую девочку доставили в больницу с многочисленными ранениями. В свою очередь, следствие завело уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.

Позже стало известно, что состояние школьницы оценивается как крайне тяжелое. Медсотрудники оказывают девочке всю необходимую помощь.

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