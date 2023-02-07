17:04Происшествия
Адвокат заявил, что устроившей поножовщину в школе в Химках не грозит тюрьма
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Адвокат Андрей Гривцов заявил, что девочке из Химок за поножовщину в школе не грозит. тюремное заключение. Об этом сообщает РИА Новости.
"Девочке не грозит уголовная ответственность, потому что, согласно Уголовному кодексу России, уголовная ответственность наступает с 14 лет", – отметил эксперт.
Однако Гривцов уточнил, что девочка может быть помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и позже поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Эксперт пояснил, что девочку могут поместить в специальный центр только на 30 суток.
Вероятно, родителям девочки, которая устроила поножовщину, не грозит уголовная ответственность, при этом родители потерпевшей могут подать иск о возмещении вреда, подчеркнул адвокат.
Ранее сообщалось, что школьница 2012 года рождения из Химок попала в больницу с ножевыми ранениями после конфликта с одноклассницей.
В прокуратуре отметили, что ссора между пятиклассницами произошла на перемене. Они сначала выясняли отношения в туалете, затем одна из девочек нанесла другой ранения ножом, который она принесла из дома.
Пострадавшую девочку доставили в больницу с многочисленными ранениями. В свою очередь, следствие завело уголовные дела о покушении на убийство малолетней, а также о халатности должностных лиц школы.
Позже стало известно, что состояние школьницы оценивается как крайне тяжелое. Медсотрудники оказывают девочке всю необходимую помощь.
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