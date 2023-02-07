Школьница из Химок сообщила о проблемах в семье у напавшей на одноклассницу девочки

Фото: телеграм-канал SHOT

Ученица лицея в Химках сообщила, что у напавшей на одноклассницу с ножом были проблемы в семье. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам собеседницы издания, девочка долгое время пыталась завести дружбу с пострадавшей, но та не соглашалась, ссылаясь на то, что у нее достаточно друзей. В связи с этим ученица предположила, что причиной инцидента между школьницами могло стать именно нежелание одной из них дружить с другой.

"У Марины (имя изменено. – Прим. ред.) были семейные проблемы, она не рассказывала о своих переживаниях, друзья у нее были, одноклассники относились нейтрально. В конфликты она не вступала", – рассказала она.

Уточняется, что получившая ранения школьница хорошо училась и спокойно себя вела в стенах образовательного учреждения.

Инцидент произошел в образовательном учреждении на улице Парковой в Химках 7 февраля. Между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой ножевые ранения. В результате инцидента несовершеннолетняя 2012 года рождения была госпитализирована.

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